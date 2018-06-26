



Новую пандемию гриппа могут вызвать собаки - 26.06.2018 10:24

У собак была обнаружена разновидность вируса гриппа, представляющая потенциальную опасность для людей.

Так, ученые заявляют, что одним из немногих видов, переносящих грипп, как известно, являются свиньи. И именно от них собакам может передаваться недавно обнаруженный вирус гриппа, который может в свою очередь заразить и человека. Вероятность того, что эпидемия свиного гриппа десятилетней давности может повториться, однако, на этот раз источником заражения могут стать собаки.

По словам ведущего автора исследования Адольфо Гарсия Састре из медицинской школы Маунт-Синай в Нью-Йорке, у собак, как и среди людей, очень высокий уровень генетического разнообразия. Вирус гриппа может мутировать и адаптироваться к новым породам собак, что вскоре может существенно повысить вероятность заражения людей.

Так, ученые провели анализ генома 16 вирусов гриппа, обнаруженных у собак в Китае, в южном регионе Гуанси. Было установлено, что в вирусах присутствуют фрагменты геномов уже известных штаммов гриппа - H1N1, H3N8 и H3N2. Ранее эти штаммы уже нанесли удар по здоровью людей, свиней и даже птиц. Однако, до настоящего времени, его не обнаруживали у собак. Распространение инфекции в стране наиболее вероятно по причине большой популяции собак, а также торговле собачьим мясом.

В результате возникло новое семейство патогенов H1N1, который может заражать как собак, так и свиней, и распространение осуществляется воздушно-капельным способом. Ученые проводят исследования с культурами клеток человеческого организма, чтобы выяснить, сможет ли вирус проникать в организм человека. Если же результаты окажутся положительными, последствия будут не самимы радужными, поскольку для иммунной системы человека эти штаммы будут новыми, и справиться с инфекцией организм сможет далеко не сразу. Если при свином гриппе главным условием было ограничение контакта с зараженными животными, то в случае с собаками ситуация в корне иная, ведь с ними в качестве домашних питомцев люди контактируют куда более тесно, чем с обитателями ферм.

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