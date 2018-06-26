



Понад два десятки буковинців відвідали прийом голови НП області - 26.06.2018 09:22

На традиційний понеділковий прийом громадян до начальника Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області сьогодні прийшли майже два десятки краян.

У більшості звернень люди просили Анатолія Дмитрієва перевірити хід розслідування окремих кримінальних проваджень. Особливо болючими для населення є спірні майнові питання. Заявники скаржилися головному поліцейському Чернівеччини на підробку документів посадовцями тих чи інших органів влади. Внаслідок таких дій люди втрачають землю, нерухомість чи позбуваються спадщини.

Як зазначив Анатолій Дмитрієв, є питання, вирішення яких не належить до повноважень поліції. «Зі свого боку, ми робимо усе можливе, щоб допомогти заявникам відновити справедливість», – наголосив начальник обласного ГУНП. – «Я вже взяв під особистий контроль деякі справи і за результатами їх розгляду люди отримають відповіді».

Під час особистого прийому громадян Анатолій Дмитрієв дав доручення відповідним підрозділам щодо вирішення порушених питань, а також надав роз’яснення заявникам.

З пропозицією співпраці на прийом до керівника буковинської поліції прийшли місцеві громадські діячі. Дізнавшись, що одним із пріоритетних напрямків роботи нового очільника є боротьба з контрабандою, активісти запропонували допомогу й висловили бажання поділитися своїми напрацюваннями. Для більш детального і предметного обговорення ситуації сторони домовилися вже найближчим часом провести робочу зустріч.

Відділ комунікації ГУНП в Чернівецькій області

Платинова Буковина, Чернівці

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