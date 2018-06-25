



Чернівецька поліція оперативно повернула викрадену автівку - 25.06.2018 17:53

Оперативники Управління карного розшуку ГУНП в Чернівецькій області спільно з працівниками кримінальної поліції Шевченківського відділення поліції завдяки злагодженній роботі встановили зловмисника та довели його причетність до незаконного заволодіння транспортним засобом місцевого жителя.

22-річний житель Кельменеччини прогулюючись Чернівцями викрав припаркований автомобіль марки «ВАЗ 2109», який власник забув зачинити та залишив ключі в запалюваному пристрої. На викраденому транспорті зловмисник попрямував додому.

Поліціянти Чернівців затримали крадія, котрий зізнався у вчинені вказаного провопорушення. Зловмисникові повідомлено про підозру за скоєний злочин та суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження передбачене статею 289 (Незаконне заволодіння транспортним засобом) Кримінального кодексу України, триває досудове розслідування.

Відділ комунікації ГУНП в Чернівецькій області

Платинова Буковина, Чернівці

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