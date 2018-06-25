Авария на водопроводе: в Черновцах нет воды 26 08 2016

- 25.06.2018 14:06
Авария на водопроводе: в Черновцах нет воды 26 08 2016

 На водопроводе в селе Белая Кицманскогого района произошла авария. По причине прорыва магистральной трубы в месте аварии затопило проезжую часть и сельскохозяйственные угодья.

Кроме того, в Черновцах до четверга 28 июня без водоснабжения останется часть улиц. Воду обещают давать по графику.

Черновцыводоканал в настоящее время проводит ликвидацию аварии и откачивает воду.

Без воды остаются районы Черновцов, ограниченные следующими адресами. Это улица Героев Майдана, проспект Независимости, улица Русская, Южно-Окружная, Воробкевича,Головная, бульвар Героев Крут, улица Ивасюка, Энтузиастов, Щербанюка, Достоевского, Соборная площадь, улица Кобылянской, Гакмана, Штейнберга, Кафедральная, Ореховская, Дзержика, Стрыйская и Заставновская. При неоходимости возможен подвоз воды цистернами. Для дополнительного подвоза воды обращайтесь по тел. (0372) 54-73-54.

25 июня водоснабжение будет отсутствовать с 11:00 до 19:00, после с 22:00 до 7:00 26 июня, 26 июня - с 10:00 до 20:00, с 22:00 26 июня до 7:00 27 июня, с 10:00 до 20:00, с 22:00 27 июня до 7:00 28 июня. С 28 июня водоснабжение обещают восстановить полностью.

Так, без ограничения водоснабжение будет осуществляться для Садгорского района Черновцов, а также улиц Рогатинской, Бережанской, Тисменницкой, Гусятинской, Фастовской, Севастопольской, Гагарина, Чортковской, улицы Сечевых стрельцов.

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