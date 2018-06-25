



Какой город примет Евровидение 2019 - 25.06.2018 12:19

Израиль проводит конкурс между четырьмя городами, каждый из которых может стать столицей Евровидения в будущем году. Так, заявки на участие подали Иерусалим, Тель-Авив, Эйлат и Хайфа.

В то же время, несмотря на поданную заявку, шансы новой столицы Израиля на проведение Евровидения-2019 все же крайне малы.

При этом, в министерстве финансов Израиля отметили, что именно в Тель-Авиве имеется единственная площадка, которая соответствует всем стандартам песенного конкурса. Речь идет об одном из павильонов городского Центра ярмарок.

По поводу финансирования компания-вещатель "Кан" находится на стадии переговоров с Минфином. Согласно предварительным оценкам, расходы Израиля на проведение Евровидения составят от 16,6 до 21,1 миллионов долларов.

Напомним, на Евровидении 2018, которое состоялось в мае нынешнего года в португальском Лиссабоне, победу одержала представительница Израиля Нетта Барзилай с песней "Toy", что предоставило ее стране принимать конкурс в будущем году. Скоре после победы Нетты премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что конкурс в его стране может принять Иерусалим, что стало причиной резкой критики. В особенности, свои претензии выразила Турция, поскольку статус иерусалима является спорным для этой страны и ряда других.

Платиновая Буковина

Всі новини