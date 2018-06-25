



Обстрелы на Донбассе - один погибший и 4 раненных - 25.06.2018 11:15

В пресс-штабе Операции Объединенных сил озвучивают отчет по поводу обстановки на Донбассе за прошедшие сутки, 24 июня.

Так, в течение суток 24 июня боевики в восточных регионах Украины осуществили 22 нарушения режима прекращения огня. Запрещенное Минскими соглашениями тяжелое вооружение применялось террористами в 10 случаях. Речь идет об использовании боевых машин пехоты и танков.



Под обстрелом на Луганском направлении оказались районы таких населенных пунктов, как Новозвановка, Крымское и Луганское. На Донецком направлении боевики нанесли удар по районам Каменки, Марьинки и Авдеевки. Что касается Мариупольского направления, то наиболее острой была обстановка в районе Широкино, Гнутово, Лебединского, Богдановки и Водяного.

Украинская сторона понесла потери в рузультате боевых действий - один украинский боец погиб и четверо были ранены.

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