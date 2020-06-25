



Житель Путильщины пострадал от укуса змеи - 25.06.2018 10:51

В Управлении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины в Черновицкой области сообщили о новом случае укуса ядовитой змеи на Буковине.

Как стало известно, 19 июня в реанимационное отделение Путильской центральной райбольницы попал пострадавший - житель села Сергии Путильского района Черновицкой области.

19-летнего молодого человека ядовитая змея укусила с ногу. Это произошло во дворе домохозяйства, где он проживает.

В настоящее время молодой человек находится на госпитализации в больнице. Врачи оценивают его состояние как удовлетворительное.

Платиновая Буковина, Черновцы

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