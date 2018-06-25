



Билеты в космос от Blue Origin появятся в продаже в 2019 году - 25.06.2018 10:45

Билеты на суборбитальные полеты для начинающих космических туристов компания Blue Origin планирует продавать уже в следующем году. Так, компания Джеффа Безоса пока что не определила стоимость билетов, которые будут продаваться с 2019 года.

Так, в ближайшее время ожидается проведение первых пассажирских испытаний системы запуска New Shepard. Роб Мейерсон, который является старшим вице-президентом Blue Origin, выступил на саммите Amazon Web Services в Вашингтоне и сообщил о предстоящих испытаниях. По его словам, уже в скором времени стартуют полеты с первыми пассажирами, которыми для начала станут сотрудники компании. Уже после того, как все испытания будут проведены, New Shepard будет открыта для туристических полетов.

Предварительно сообщается, что один билет будет стоить от 50 до 250 тысяч долларов.

Исполнительный директор Blue Origin Боб Смит в апреле нынешнего года собщал, что корабль для туристических полетов в космос хороший, он стабилен и уже готов к старту. Сейчас компания находится в процессе проверки, по завершении которой будет озвучено больше информации касаемо самого процесса и, собственно, стоимости билетов.

Система New Shepard представляет собой ракету-носитель многоразового использования и пассажирскую кампулу. С помощью ракеты капсула поднимается выше условной границы космоса на высоте 100 км - линии Кармана, после чего следует отделение капсулы. И ракета-носитель, и пассажирская капсула затем самостоятельно возвращаются на Землю.

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