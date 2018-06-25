



Черновчанина осудили за ложное минирование Формаркета - 25.06.2018 10:19

В отношении 46-летнего жителя Черновцов Черновицкая местная прокуратура поддержала публичное обвинение в уголовном производстве в соответствии с частью 1 статьи 259 Уголовного кодекса Украины.

Речь идет о предоставлении лицом заведомо ложной информации о подготовке взрыва, что угрожает гибелью людей либо другими тяжелыми последствиями.



Стало известно, что мужчина в феврале 2018 года, находясь в состоянии алкогольного опьянения, позвонил по номеру "102" в полицию с сообщением о подготовке взрыва в ТЦ Формаркет в Черновцах. По словам звонившего, взрыв произойдет через два часа. Информация о минировании и предстоящем взрыве оказалась ложной.



Доводы Черновицкой местной прокуратуры удовлетворили суд, который принял решение осудить мужчину до 2 лет лишения свободы. Были применены статьи 75 и 76 Уголовного кодекса Украины, согласно которым мужчина освобождается от отбывания наказания, если в течение испытательного срока длительностью 1 год он не совершит новое преступление.

Платиновая Буковина, Черновцы

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