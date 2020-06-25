



ЕС не могут договориться по теме беженцев - 25.06.2018 09:38

Неофициальный саммит лидеров стран ЕС, посвященный теме миграции, состоялся в воскресенье, 24 июня, в Брюсселе. Участники саммита не смогли прийти к общему решению проблемы беженцев в мире.

Лидеры европейскийх стран пришли к соглашению, что внешние границы стран необходимо продолжать укреплять, также необходимо дальнейшее выделение средства странам, из которых беженцы отправляются в Европы. Главный вопрос, который вызвал несогласие - распределение мигрантов, уже прибывших в Европу и просящих убежище.

Ангела меркель выразила надежду, что соглашения между отдельными странами поможет найти выход из сложившейся ситуации. Речь идет о подписании ряда двусторонних и трехсторонних соглашений, которые позволят странам оказать помощь друг другу, а не ждать, пока к общему решению придут все 28 стран ЕС.

По словам премьер-министра Италии Джузеппе Конте, он намерен отметить правила, согласно которым страна ЕС, куда мигрант впервые прибывает, должна полностью опекаться судьбой беженца. Также Конте настаивает на предоставлении меньших средств из бюджета ЕС странам. октазывающимся принимать беженцев в соответствии с установленными квотами.

На текущей неделе страны-члены ЕС намерены выдеть больлише средств для обеспечения сирийских беженцев в Турции, а таже увеличить бюджет для проектов в Африке. Предполагается также рассмотрение вопроса создания центров беденцев за границей для принятия решения о предгоставлении убежища.

Стоит отметить, что начиная с 2015 года в страны ЕС официально пибыли свыше 1,65 миллионов нелегальных мигрантов. Порядка 35 тысяч человек из них были расселены по странам, приграничным ЕС.

Платиновая Буковина

Всі новини