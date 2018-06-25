В Черновцах проведут видеолекцию о Розе Ауслендер- 25.06.2018 09:16
В Целановском литературном центре по улице Кобылянской, 51, состоится видеолекция о поэтессе Розе Ауслендер. Лекцию проведет глава украинско-немецкого культурного общества Черновцов при Центре Gedankendach Оксана Матейчук.
Все желающие приглашаются в Paul Celan Literaturzentrum в четверг, 28 июня. Начало мероприятия - в 19:00. Вход на видеолекцию - свободный.
Отмечается, что речь идет о проекте «Czernowitz: Еврейские ценности сквозь призму культуры и литературы», который станет уже пятым по счету из 12 запланированных мероприятий. Поддержку данному проекту оказывает Dutch Jewish Humanitarian Fund.
Всего в Целановском литературном центре в течение 11 месяцев состоится просмотр 12 видеолекций от ведущих специалистов, посвященных жизни и творчеству известных черновицких писателей. Далее видеолекции будут проводить известный украински переводчик, писатель и эссеист Юрий Андрухович, доктор филологических наук, профессор и целановед Петр Рыхло, украинский прозаик, эссеист и поэт Сергей Жадан, а также Марк Белорусец, переводчик немецкоязычной литературы.
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