Обкрадачів новобудов в Чернівцях спіймали на гарячому- 23.06.2018 15:57
Правоохоронці встановили причетність зловмисників до 10 злочинів з новобудов по всій території Чернівців. Своїми діями зловмисники нанесли матеріальний збиток на загальну суму близько 50 тисяч гривень.
Розслідуючи низку крадіжок, що мали місце у Чернівцях упродовж останнього часу, поліціянти вийшли на слід двох раніше судимих місцевих жителів. Оперативники Управління карного розшуку ГУНП в Чернівецькій області спільно з працівниками Шевченківського відділення поліції затримали правопорушників одразу після скоєння ними чергової крадіжки.
Зловмисники намагалися втекти від правоохоронців на автомобілі. Однак, завдяки злагодженій роботі оперативників і патрульної поліції, крадіїв вдалося зупинити й затримати.
Під час огляду авто поліцейські виявили та вилучили паперові згортки з речовиною рожевого кольору, зовні схожою на наркотичну.
Правоохоронці встановили, що двоє чернівчан, віком 42 та 30 років, раніше відбували покарання за корисливі злочини у місцях позбавлення волі. Не ставши на шлях виправлення, раніше судимі порушники знову взялися за старе. Об’єктом своєї протиправної діяльності вони обрали чернівецькі будівельні майданчики та новобудови. Злодії обрізали силові кабелі з будівельних кранів та кабелі електромереж новобудов, які потім здавали на металобрухт. Заради наживи порушники своїми діями знеструмлювали об’єкти й блокували роботу забудовників. Крім цього, злочинці крали електроінструменти й будівельні матеріали.
Наразі триває досудове розслідування у кримінальних провадженнях, відкритих за статтею 185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України.
Відділ комунікації ГУНП в Чернівецькій області
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