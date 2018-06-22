Зупинено незаконний видобуток гравійної суміші на Буковині- 23.06.2018 14:45
Слідчі направили клопотання до суду про призначення відповідних експертиз. Проводиться досудове розслідування.
21 червня поліцейські Садгірського відділення поліції провели спільну операцію з Управлінням служби безпеки України в Чернівецькій області та припинили незаконну діяльність одного із приватних підприємств.
За допомогою спеціальної техніки вказана фірма здійснювала незаконну вибірку піщано-гравійної суміші з берегів річки Прут.
Слідчі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого статтею 239-2 (Незаконне заволодіння землями водного фонду в особливо великих розмірах) Кримінального кодексу України.
Поліцейські вилучили два вантажних автомобілі, два екскаватори та один бульдозер за допомогою яких здійснювалась вибірка піщано-гравійної суміші. Наразі тривають слідчі дії.
Відділ комунікації ГУНП в Чернівецькій області
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