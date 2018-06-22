



Украина примет участие в саммите НАТО в июле - 23.06.2018 12:45

В июле в саммите НАТО Украина будет принимать участие. В ближайшее время также запланировано общее заседание, в котором примут участие представители Украины, Грузии и НАТО.

Такое сообщение в рамках рабочего визита во Львовскую область озвучил министр иностранных дел Украины Павел Климкин на брифинге в субботу, 23 июня.

В настоящее время планируется общее заседание в формате Украина-Грузия-НАТО. Дело в том, что мероприятия в рамках саммита НАТО будут достаточно плотными, в связи с чем наиболее реальным вариантом для проведения заседания был выбран вариант совместной и полномосштабной встречи вместе с грузинскими партнерами.

Климкин также отметил, что в планы как Украины, так и Грузии, входит членство в НАТО, в связи с чем обе страны осуществляют ряд реформ и комплексных мероприятий в оборонной сфере и сфере безопасности. У обоих государств намечены общие цели и общий путь.

Еще одним моментом в объединении усилий является ситуация с безопасностью в Черном море, что стало наиболее актуальным после оккупации Россией полуострова Крым.

Платиновая Буковина

Всі новини