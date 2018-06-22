



На границе задержан контрабандист с товаром на миллион гривен - 23.06.2018 12:05

Житель Сторожинецкого района Черновицкой области был задержан в пропускном пункте Порубное на границе.

Как сообщили в пресс-службе Черновицкой таможни, мужчина предпринял попытку провезти порошковые краски общей стоимостью порядка 1,6 миллиона гривен на территорию Украины по поддельным документам.

Был проведен осмотр товаросопроводительных документов по перемещению груза, поданных для таможенного оформления. Сотрудники таможни установили, что оттиск штампа турецкой фирмы-отправителя не является подлинным, и изображение было изготовлено с помощью копировально-печатного оборудования.

Перевозчика, который намеревался доставить на территорию Украины крупный багаж по поддельным документам, привлекли к административной ответственности в соответствии с частью 1 статьи 483 Таможенного кодекса Украины.

Платиновая Буковина, Черновцы

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