



Декларации с семейным врачом подписали 9,5 млн украницев - 23.06.2018 11:40

В течение 2,5 месяцев действия национальной кампании "Врач для каждой семьи" более 9,5 миллионов украинских граждан подписали декларации с семейными врачами.

Такие цифры приводит Министерство здравоохранения Украины.

В сообщении Мниздравапризывают регионы мобилизироваться. Дело в том, что договора с Национальной службой здоровья должны иметь все заведения первичной медицинской помощи. то позволит перейти на финансирование по принципу "деньги идут за пациентом". Все указанные в рамках программы мероприятия необходимо завершить до 2019 года.

По словам заместителя министра здравоохранения Украины Павла Ковтонюка, местным властям до конца 2018 года необходимо перевести на автономию все медицински заведения, как говорит закон об автономизации №2002-8. В связи с этим до конца текушщего года предусматривается упрощенный режим для данного процесса. Руководители тех областей, которые находятся на последних местах по кампании "Врач для каждой семьи", должны осознавать, что затягивание данного процесса не позволяет медикам достойно зарабатывать, а пациентам - получать наилучшее медицинское обслуживание.

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