



На Буковине с визитом - Патриарх Филарет - 23.06.2018 10:45

Патриарх Киевский и всея Украины-Руси прибыл в Черновицкую область с пасторским визитом. Отметим, что он пробудет на Буковине до 24 июня.

Накануне, 22 июня, Патриарх посетил село Атаки и провел встречу с главой Хотинской райгосадминистрации Петром Допиряком.

Сегодня Патриарх Филарет с 8:40 роводит праздничное богослужение в селе Мамаевцы, в храме святого Иоанна Крестителя. После того, как завершится праздничная литургия, глава Черновицкой областной государственной администрации Александр Фищук вручит патриарху Филарету награду "На славу Буковины". Также в Красном зале Черновицкого национального университета имени Ю.Федьковича в 16:00 состоится церемония присвоения Патриарху Киевскому и Всея Украины-Руси степени Почетного доктора ЧНУ.

Также сегодня состоится вручение дипломов ОКУ "Бакалавр" и "Магистр" выпускникам Богословского отделения Киевской Православной Богословской Академии при ЧНУ имени Ю.Федьковича.

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