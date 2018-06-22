



На Кіцманщині поліція виявила незаконне конопляне поле - 23.06.2018 10:11

Чоловік раніше вже мав проблеми із законом та відбував покарання пов’язане із незаконним обігом наркотичних речовин.

Поліцейські Кіцманського відділу поліції в ході проведення оперативно-профілактичних заходів під умовною назвою «МАК 2018» отримали інформацію про чоловіка, котрий займається вирощуванням нарковсмісних рослин.

22 червня працівники поліції Кіцманщини провели санкціонований судом обшук господарства одного із жителів села Оршівців Кіцманського району. Правоохоронці задокументували незаконний посів конопель у кількості 75 кущів.

Також у будинку правопорушника поліціянти знайшли та вилучили подрібнену речовину рослинного походження ззовні схожу на канабіс.

Вартість нарковмісних рослин та наркотичної речовини на чорному ринку становить близько 20 тисяч гривень.

Вилучене поліціянти направили на експертизу до Чернівецького науково-дослідного експертно-криміналістичного центру.

За даним фактом зареєстровано кримінальні провадження за ознаками злочинів передбачених статтею 309 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту) та за статтею 310 (Посів або вирощування снотворного маку чи конопель) Кримінального кодексу України.

Наразі вирішується питання про оголошення зловмисникові підозри за скоєні злочини.

Правоохоронці і надалі проводитимуть комплекс оперативно-профілактичних заходів, спрямованих на протидію незаконному вирощуванню нарковмісних рослин. Винуватців притягатимуть до адміністративної та кримінальної відповідальності.

Відділ комунікації ГУНП в Чернівецькій області

Платинова Буковина, Чернівці

Всі новини