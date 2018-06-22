На Кіцманщині поліція виявила незаконне конопляне поле

- 23.06.2018 10:11
На Кіцманщині поліція виявила незаконне конопляне поле

Чоловік раніше вже мав проблеми із законом та відбував покарання пов’язане із незаконним обігом наркотичних речовин.

Поліцейські Кіцманського відділу поліції в ході проведення оперативно-профілактичних заходів під умовною назвою «МАК 2018» отримали інформацію про чоловіка, котрий займається вирощуванням нарковсмісних рослин.

22 червня працівники поліції Кіцманщини провели санкціонований судом обшук господарства одного із жителів села Оршівців Кіцманського району. Правоохоронці задокументували незаконний посів конопель у кількості 75 кущів.

Також у будинку правопорушника поліціянти знайшли та вилучили подрібнену речовину рослинного походження ззовні схожу на канабіс.

Вартість нарковмісних рослин та наркотичної речовини на чорному ринку становить близько 20 тисяч гривень.

Вилучене поліціянти направили на експертизу до Чернівецького науково-дослідного експертно-криміналістичного центру.

За даним фактом зареєстровано кримінальні провадження за ознаками злочинів передбачених статтею 309 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту) та за статтею 310 (Посів або вирощування снотворного маку чи конопель) Кримінального кодексу України.

Наразі вирішується питання про оголошення зловмисникові підозри за скоєні злочини.

Правоохоронці і надалі проводитимуть комплекс оперативно-профілактичних заходів, спрямованих на протидію незаконному вирощуванню нарковмісних рослин. Винуватців притягатимуть до адміністративної та кримінальної відповідальності.

Відділ комунікації ГУНП в Чернівецькій області 

Платинова Буковина, Чернівці

Ключові слова: ворощування коноплі поза законом, чернівці поліція, операця мак 2018

Коментарі (0)
Додати свій коментарій:
*Ім'я:
E-mail:
*Коментарій:
Символів залишилося: із
Підтвердіть, що Ви людина 
Відповідь - одне слово на тій же мові, що й питання.
Відповідь на питання «скільки» - число
Нову загадку, будь-ласка

Другие новости:

Обкрадачів новобудов в Чернівцях спіймали на гарячому Правоохоронці встановили причетність зловмисників до 10 злочинів з новобудов по всій території Чернівців
- 23.06.2018 15:57
На Буковині за ніч 22 червня сталось дві трагічні ДТП Увечері 22 червня в селі Магалі Новоселицького району водій автомобіля марки «BMW X5» іноземної реєстрації невпорався
- 23.06.2018 15:10
Зупинено незаконний видобуток гравійної суміші на Буковині Слідчі направили клопотання до суду про призначення відповідних експертиз. Проводиться досудове розслідування
- 23.06.2018 14:45
Украина примет участие в саммите НАТО в июле В июле в саммите НАТО Украина будет принимать участие. В ближайшее время также запланировано общее заседание
- 23.06.2018 12:45
На границе задержан контрабандист с товаром на миллион гривен Житель Сторожинецкого района Черновицкой области был задержан в пропускном пункте Порубное на границе.
- 23.06.2018 12:05
Декларации с семейным врачом подписали 9,5 млн украницев В течение 2,5 месяцев действия национальной кампании "Врач для каждой семьи" более 9,5 миллионов украинских граждан
- 23.06.2018 11:40
В Карпатах выпал снег в ночь на 23 06 20108 По информации Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины стало известно, что прошлой ночью в Карпатах выпал снег.
- 23.06.2018 11:24
Боевики использовали под Мариуполем тяжелое вооружение Штаб Операции Объединенных сил сообщает о ситуации на Донбассе за прошедшие сутки, 22 июня. Как стало известно
- 23.06.2018 11:11
На Буковине с визитом - Патриарх Филарет Патриарх Киевский и всея Украины-Руси прибыл в Черновицкую область с пасторским визитом. Отметим
- 23.06.2018 10:45
В Черновцах нашли разыскиваемое Интерполом авто В Черновцах нашли автомобиль, который числился в международном розыске Интерпол.
- 22.06.2018 18:00

Всі новини