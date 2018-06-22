



В Черновцах нашли разыскиваемое Интерполом авто - 22.06.2018 18:00

В Черновцах нашли автомобиль, который числился в международном розыске Интерпол.

Об этом проинформировали представители пресс-слудбы патрульной полиции Черновицкой области.

Автомобиль полицейские обнаружили в пятницу, 22 июня, примерно в 16:00 на лице Зои Космодемьянской. Им оказался автомобиль марки Mercedes Benz.

Правоохранители отметили, что обнаруженное авто весьма напоминает украденное. В Генеральном секретариате Интепола были предоставлены данные касаемо угнанного автомобиля. Патрульные остановили транспортное средство. После за выяснение обстоятельств принялись сотирудники следственно-оперативной группы.

Платинова Буковина, Чернівці

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