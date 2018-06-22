



Планируется запуск международного поезда Львов-Люблин - 22.06.2018 16:44

Поезд, соединяющий Киев и Перемышль, оказался весьма успешным проектом. В результате Украина и Польша намерены запустить еще один железнодорожный маршрут, который снова объединит две страны.

Как стало известно, министры инфраструктуры обеих стран Владимир Омелян и Анджей Адамчик уже пришли к договоренности о создании рабочей группы. В задачи рабочей группы войдет разработка оптимальных решений касаемо запуска нового железнодорожного маршрута сообщением Львов-Люблин.

До осени стороны должны разрешить все вопросы технического характера, чтобы отыскать оптимальное решение, которое устроит и Украину, и Польшу. Согласно планам, уже будущей осенью предполагается проведение встречи между министрами инфраструктуры, на которой будет подисано соглашение о старте нового железнодорожного маршрута Львов-Люблин.

Стоит отметить, что ранее, с 23 декабря 2016 года, заработал международный маршрут Киев-Львов-Перемышль. В 2017 году этим маршрутом воспользовались 317 тысяч пассажиров. Положительный опыт этого направления натолкнул на запуск еще одного ж/д маршрута, который соединит города Украины и Польши.

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