



Строительство дома Чернівціжитлобуд по улице Русской, 235В в июне 2018 - 22.06.2018 15:16

Строительная компания "Чернівціжитлобуд" продолжает работы по строительство жилого дома по улице Русской, 235-В. Ниже можно ознакомиться с фотоснимками, чтобы оценить динамику строительства объекта по состоянию на июнь 2018 года.

Строительные работы осуществляются в надлежащие сроки, и дом будет вовремя сдан в эксплуатацию.

Среди компаний строительной сферы фирма Чернівціжитлобуд занимает лидирующие позиции. Строительная фирма существует уже более 15 лет, и за это время компания сдала в эксплуатацию большое количество квартир, обладателями которых стали более 1500 семей.

Предприятие не стоит на месте и постоянно развивается, внедряя в работу новейшие технологии и качественное оборудование. Многолетний опыт работы и талант работников строительной фирмы - это залог создания уютного и качественного жилья, построенного в соответствии с последними требованиями энергоэффективности.

Платиновая Буковина, Черновцы

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