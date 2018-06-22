Строительство дома Чернівціжитлобуд по улице Русской, 235В в июне 2018

- 22.06.2018 15:16
Строительство дома Чернівціжитлобуд по улице Русской, 235В в июне 2018

Строительная компания "Чернівціжитлобуд" продолжает работы по строительство жилого дома по улице Русской, 235-В. Ниже можно ознакомиться с фотоснимками, чтобы оценить динамику строительства объекта по состоянию на июнь 2018 года.

Строительные работы осуществляются в надлежащие сроки, и дом будет вовремя сдан в эксплуатацию.

Среди компаний строительной сферы фирма Чернівціжитлобуд занимает лидирующие позиции. Строительная фирма существует уже более 15 лет, и за это время компания сдала в эксплуатацию большое количество квартир, обладателями которых стали более 1500 семей.

Предприятие не стоит на месте и постоянно развивается, внедряя в работу новейшие технологии и качественное оборудование. Многолетний опыт работы и талант работников строительной фирмы - это залог создания уютного и качественного жилья, построенного в соответствии с последними требованиями энергоэффективности. 

 

Платиновая Буковина, Черновцы

Ключові слова: чернівціжитлобуд, жилое строительство черновцы, черновцы квартиры от застройщика, квартиры от черновцыжитлобуд

Коментарі (0)
Додати свій коментарій:
*Ім'я:
E-mail:
*Коментарій:
Символів залишилося: із
Підтвердіть, що Ви людина 
Відповідь - одне слово на тій же мові, що й питання.
Відповідь на питання «скільки» - число
Нову загадку, будь-ласка

Другие новости:

Обкрадачів новобудов в Чернівцях спіймали на гарячому Правоохоронці встановили причетність зловмисників до 10 злочинів з новобудов по всій території Чернівців
- 23.06.2018 15:57
На Буковині за ніч 22 червня сталось дві трагічні ДТП Увечері 22 червня в селі Магалі Новоселицького району водій автомобіля марки «BMW X5» іноземної реєстрації невпорався
- 23.06.2018 15:10
Зупинено незаконний видобуток гравійної суміші на Буковині Слідчі направили клопотання до суду про призначення відповідних експертиз. Проводиться досудове розслідування
- 23.06.2018 14:45
Украина примет участие в саммите НАТО в июле В июле в саммите НАТО Украина будет принимать участие. В ближайшее время также запланировано общее заседание
- 23.06.2018 12:45
На границе задержан контрабандист с товаром на миллион гривен Житель Сторожинецкого района Черновицкой области был задержан в пропускном пункте Порубное на границе.
- 23.06.2018 12:05
Декларации с семейным врачом подписали 9,5 млн украницев В течение 2,5 месяцев действия национальной кампании "Врач для каждой семьи" более 9,5 миллионов украинских граждан
- 23.06.2018 11:40
В Карпатах выпал снег в ночь на 23 06 20108 По информации Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины стало известно, что прошлой ночью в Карпатах выпал снег.
- 23.06.2018 11:24
Боевики использовали под Мариуполем тяжелое вооружение Штаб Операции Объединенных сил сообщает о ситуации на Донбассе за прошедшие сутки, 22 июня. Как стало известно
- 23.06.2018 11:11
На Буковине с визитом - Патриарх Филарет Патриарх Киевский и всея Украины-Руси прибыл в Черновицкую область с пасторским визитом. Отметим
- 23.06.2018 10:45
На Кіцманщині поліція виявила незаконне конопляне поле Чоловік раніше вже мав проблеми із законом та відбував покарання
- 23.06.2018 10:11

Всі новини