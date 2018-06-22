



В Польше ураган убил заместителя мэра - 22.06.2018 14:20

По территории Польши в пятницу, 22 июня, пронесся сильный ураган, который причинил массу неприятностей в стране и даже стал причиной смерти.

Так, в результате ураганного ветра были повреждены и разрушены сотни домов. Согласно сообщениям, более 10 человек получили ранения, а также один человек погиб. Без электроснабжения находится порядка 74 тысяч потребителей.

На Мазовецкое воеводство, в состав которого также входит столица страны Варшава, приходится наибольшее количество разрушений в результате урагана. Шквальный ветер нанес повреждения примерно 300 зданиям, из которых жилыми является больше половины.

Заместитель мэра города Воломин был серьезно ранен в результате разгула стихии. Позднее выяснилось, что пострадавший скончался в больнице.

Более 20 тысяч спасателей участвуют в мероприятиях по ликвидации последствий урагана. Наибольшее количество вызовов спасателей касается поваленных ветром деревьев.

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