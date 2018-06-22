В Польше ураган убил заместителя мэра- 22.06.2018 14:20
По территории Польши в пятницу, 22 июня, пронесся сильный ураган, который причинил массу неприятностей в стране и даже стал причиной смерти.
Так, в результате ураганного ветра были повреждены и разрушены сотни домов. Согласно сообщениям, более 10 человек получили ранения, а также один человек погиб. Без электроснабжения находится порядка 74 тысяч потребителей.
На Мазовецкое воеводство, в состав которого также входит столица страны Варшава, приходится наибольшее количество разрушений в результате урагана. Шквальный ветер нанес повреждения примерно 300 зданиям, из которых жилыми является больше половины.
Заместитель мэра города Воломин был серьезно ранен в результате разгула стихии. Позднее выяснилось, что пострадавший скончался в больнице.
Более 20 тысяч спасателей участвуют в мероприятиях по ликвидации последствий урагана. Наибольшее количество вызовов спасателей касается поваленных ветром деревьев.
Коментарі (0)
Другие новости:
- 23.06.2018 15:57
- 23.06.2018 15:10
- 23.06.2018 14:45
- 23.06.2018 12:45
- 23.06.2018 12:05
- 23.06.2018 11:40
- 23.06.2018 11:24
- 23.06.2018 11:11
- 23.06.2018 10:45
- 23.06.2018 10:11