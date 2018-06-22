Нелегальная сеть раздавала интернет буковинцам из Румынии

- 22.06.2018 12:35
Нелегальная сеть раздавала интернет буковинцам из Румынии

На Буковине нелегально работала радиосеть, которая предоставляла гражданам Украины услуги Интернета из-за рубежа. Информацию об этом озвучили в пресс-службе Украинского государственного центра радиочастот, со ссылкой на главу Карпатского филиала Василия Бруса.

При участии сотрудников Службы безопасности Украины и специалистов Черновицкого областного отдела Карпатского филиала Укрчастотнадзора удалось обнаружить радиосеть, работавшую за границей нелегально, которая предоставляла жителям Черновицкой области Интернет услуги через один из населенных пунктов Путильского района.

По словам Василия Бруса, незаконное использование радиоэлектронных средств по доступу в Интернет - не столь редкое, однако, данный случай является весьма неожиданным. Дело в том, что абоненты получали Интернет на территории Черновицкой области, тогда как точка доступа находилась на территории Румынии, то есть, за рубежом.

В настоящее время действие сети было прекращено, по факту данного нарушения было открыто уголовное производство, стартовало досудебное следствие.

 

Платиновая Буковина, Черновцы

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