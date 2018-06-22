



Какие функции YouTube станут платными - 22.06.2018 12:16

Популярнейший видеохостинг YouTube заявил об изменениях в работе сервиса, которые позволят владельцам каналов зарабатывать на контенте.

Так, авторы каналов могут предлагать "членство на канале". Речь идет о платной подписке, за которую пользователи могут получить доступ к уникальному контенту на канале. Размер подписки на месяц составит 4,99 доллара.

Примечательно, что функция платной подписки уже была реализована на сервисе, но формат ее был иной. Владелец канала на YouTube мог искать спонсора, если на канале было достаточное количество подписчиков и просмотров видео.

YouTube, который принадлежит Google, инициировал сотрудничество с фирмой Teespring, работа которой заключается в торговле. Благодаря этому пользователи могут через YouTube продавать услуги или товары. Для начала такую опцию предложат только для пользователей в США.

Также YouTube начал сотрудничать с компанией Teespring, которая специализируется на торговле, чтобы позволить владельцам каналов продавать какие-либо товары или услуги через платформу. В компании сообщили, что эта возможность будет доступна только для пользователей на территории США.

Еще одно нововведение YouTube касается прямых эфиров, и речь идет о функции "Премьеры", которая пригодится стримерам. Так, владельцы каналов могут записывать видео заранее, и их можно будет загружать во время live-трансляции. КРомет ого, предлагается введение функции платных комментариев - "Суперчат".

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