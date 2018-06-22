



Поступающие сами рассчитывают средний балл аттестата - 22.06.2018 11:46

Расчет среднего балла аттестата выпускники при поступлении должны будут рассчитывать самостоятельно. Отметим, что в приложении к аттестату о полном общем среднем образовании не предусмотрен такой пункт, как средний балл, согласно утвержденным Кабинетом Министров правилам.

В Министерстве образования предствили соответсвующее разъяснение для руководства департаментов и управлений образования и науки областных, учреждений образования (общего среднего и высшего), Кевской городской государственной администрации.

Выпускнику необходимо указывать средний балл аттестата как при традиционной, так и электронной подаче документов. Приемные комиссии вузов будут определять правитльность исчисления. Средний балл аттестата указывается абитуриентом при подаче документов в электронном виде в личном кабинете. Ошибки можно поправить до того, как будет подано первое заявление в вуз.

В порядке подачи и рассмотрения заявлений в электронной форме определяется методика рассчета среднего балла. Рассчитывается средний балл по 12-балльной шкале с округлением до десятых частей. В рассчет идут все указанные в аттестате оценки, из которых и выводится среднее арифметическое . Учитывается инвариантная и вариативная части, а также государственная итоговая аттестация. Между тем, в общем количестве не учитываются предметы с пометкой "освобожден".

В некоторых приложениях к аттестатам все же может указываться средний бал, но правильность методики его исчисления все же необходимо проверять абитуриенту. Стоит отметить, что даже если в приложении средний балл рассчитан неверно, то такой аттестат все равно считается действительным.

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