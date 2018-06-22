Поступающие сами рассчитывают средний балл аттестата

- 22.06.2018 11:46
Поступающие сами рассчитывают средний балл аттестата

Расчет среднего балла аттестата выпускники при поступлении должны будут рассчитывать самостоятельно. Отметим, что в приложении к аттестату о полном общем среднем образовании не предусмотрен такой пункт, как средний балл, согласно утвержденным Кабинетом Министров правилам.

В Министерстве образования предствили соответсвующее разъяснение для руководства департаментов и управлений образования и науки областных, учреждений образования (общего среднего и высшего), Кевской городской государственной администрации.

Выпускнику необходимо указывать средний балл аттестата как при традиционной, так и электронной подаче документов. Приемные комиссии вузов будут определять правитльность исчисления. Средний балл аттестата указывается абитуриентом при подаче документов в электронном виде в личном кабинете. Ошибки можно поправить до того, как будет подано первое заявление в вуз.

В порядке подачи и рассмотрения заявлений в электронной форме определяется методика рассчета среднего балла. Рассчитывается средний балл по 12-балльной шкале с округлением до десятых частей. В рассчет идут все указанные в аттестате оценки, из которых и выводится среднее арифметическое . Учитывается инвариантная и вариативная части, а также государственная итоговая аттестация. Между тем, в общем количестве не учитываются предметы с пометкой "освобожден".

В некоторых приложениях к аттестатам все же может указываться средний бал, но правильность методики его исчисления все же необходимо проверять абитуриенту. Стоит отметить, что даже если в приложении средний балл рассчитан неверно, то такой аттестат все равно считается действительным.

 

Платиновая Буковина

Ключові слова: средний балл аттестата, вступительная кампания 2018 украина

Коментарі (0)
Додати свій коментарій:
*Ім'я:
E-mail:
*Коментарій:
Символів залишилося: із
Підтвердіть, що Ви людина 
Відповідь - одне слово на тій же мові, що й питання.
Відповідь на питання «скільки» - число
Нову загадку, будь-ласка

Другие новости:

Обкрадачів новобудов в Чернівцях спіймали на гарячому Правоохоронці встановили причетність зловмисників до 10 злочинів з новобудов по всій території Чернівців
- 23.06.2018 15:57
На Буковині за ніч 22 червня сталось дві трагічні ДТП Увечері 22 червня в селі Магалі Новоселицького району водій автомобіля марки «BMW X5» іноземної реєстрації невпорався
- 23.06.2018 15:10
Зупинено незаконний видобуток гравійної суміші на Буковині Слідчі направили клопотання до суду про призначення відповідних експертиз. Проводиться досудове розслідування
- 23.06.2018 14:45
Украина примет участие в саммите НАТО в июле В июле в саммите НАТО Украина будет принимать участие. В ближайшее время также запланировано общее заседание
- 23.06.2018 12:45
На границе задержан контрабандист с товаром на миллион гривен Житель Сторожинецкого района Черновицкой области был задержан в пропускном пункте Порубное на границе.
- 23.06.2018 12:05
Декларации с семейным врачом подписали 9,5 млн украницев В течение 2,5 месяцев действия национальной кампании "Врач для каждой семьи" более 9,5 миллионов украинских граждан
- 23.06.2018 11:40
В Карпатах выпал снег в ночь на 23 06 20108 По информации Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины стало известно, что прошлой ночью в Карпатах выпал снег.
- 23.06.2018 11:24
Боевики использовали под Мариуполем тяжелое вооружение Штаб Операции Объединенных сил сообщает о ситуации на Донбассе за прошедшие сутки, 22 июня. Как стало известно
- 23.06.2018 11:11
На Буковине с визитом - Патриарх Филарет Патриарх Киевский и всея Украины-Руси прибыл в Черновицкую область с пасторским визитом. Отметим
- 23.06.2018 10:45
На Кіцманщині поліція виявила незаконне конопляне поле Чоловік раніше вже мав проблеми із законом та відбував покарання
- 23.06.2018 10:11

Всі новини