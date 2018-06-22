Евросоюз хочет запретить интернет-мемы

- 22.06.2018 11:06
Евросоюз хочет запретить интернет-мемы

Новые правила из отрасли авторского права были утверждены комитетом Евросоюза. Речь идет о двух статьях, регулирующих работу Интернета.

Так, согласно положениям статьи 13, сайты будут обязаны удалять материалы, защищенные авторским правом. Таким образом, под запретом окажутся интернет-мемы с изображениями известных телевизионных шоу и кинофильмов.

Что касается статьи 11, то она подразумевает введение налога для интернет-компаний на разрешение издателей использовать фрагмент работы. То есть, если в Twitter или Google будет отображаться небольшая часть статьи до того, как пользователь нажмет "развернуть" либо "читать полностью", компания должна будет уплатить налог.

Вполне возможно, что данное правило будет оказывать препятствия в свободном распорстранении информации, что весьма важно для демократии. Об этом речь идет в письме, подписанном 169 экспертами.

Комиссия Европейского Союза утвердила новые правила, но для того, чтобы они вступили в силу, необходимо, чтобы их принял Европейский парламент. Наряду с этим, активисты выступают за отмену данных правил.

 

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