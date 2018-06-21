



Автобус со студентами в Гватемале упал с 70-метровой высоты - 22.06.2018 09:44

В Гватемале, в департаменте Сан-Маркос с обрыва сорвался автобус со студентами, которые утешествовали на спортивные соревнования.

Как стало известно, водитель автобуса не справился с управлением, в результате чего транспортное средство сорвалось с высоты порядка 70 метров. В результате на месте происшествия погибло семеро человек, из них - шесть студентов. Еще один пострадавший скончался по дороге в медицинское учреждение.

Также сообщается о 35 пострадавших, которые с тяжелыми травмами были госпитализированы в Национальную больницу Сан-Маркоса.

На место происшествия выехала полиция и служба спасения. В качестве предварительной причины аварии отмечается отказ тормозной системы.

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