



За сутки боевики осуществили 29 обстрелов - 22.06.2018 09:19

На Донбассе, в зоне проведения операции Объединенных сил (ООС) боевики в течение прошедших суток 29 раз открывали огонь по украинским позициям. Как информирует штаб ООС, в трех случаях террористы применяли минометы и артиллерию.

В Луганской области бои осуществлялись в районе Станицы Луганской и Новотошковского.

Район населенного пункта Зайцево попал под обстрелы на Горловском направлении. Кроме того, на Донецком направлении обстановка в районе Красногоровки, Старогнатовки, Марьинки и Новотроицкого остается по-прежнему очень сложной.

На мариупольском направлении также остро обстоят дела в районе населенных пунктов Гнутово, Павлополь и Лебединское.

Подразделения ООС продолжают вести активную оборону позиций, не позволяют противнику улучшить тактические позиции. Также соообщается, что силы ООС дают огонь в ответ.

Согласно имеющейся информации, в течение прошедших суток от осколочного ранения пострадал один украинский боец. По данным разведки, противник понес потери - трое человек раненными и еще троих - убитыми.

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