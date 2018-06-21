Голова поліції Буковини взяв участь в селекторній нараді стосовно контрабанди

- 21.06.2018 17:49
Голова поліції Буковини взяв участь в селекторній нараді стосовно контрабанди

Сьогодні, 21-го червня, начальник обласного ГУНП взяв участь у селекторній нараді з питань ситуації на кордоні і припинення контрабандних схем. Нарада відбулася під головуванням Прем’єр-міністра України Володимира Гройсмана.

 

20-го червня Кабмін затвердив розроблений Урядом, правоохоронними відомствами та Державною фіскальною службою план дій із боротьби з контрабандою та тіньовими схемами на митниці. Сьогодні на всеукраїнській селекторній нараді керівники силових відомств, ДФС і голови областей обговорили питання подальшої співпраці у боротьбі з порушниками митного законодавства.

 

За словами Міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, надходження до державного бюджету від боротьби з контрабандою можуть скласти 100 мільярдів гривень. А тому повернення кримінальної відповідальності за це правопорушення є нагальною необхідністю.

За результатами селекторної наради керівники силових відомств Буковини провели робочу зустріч в Головному управлінні Національної поліції в Чернівецькій області.

Звертаючись до присутніх, начальник ГУНП Анатолій Дмитрієв висловив сподівання на злагоджену співпрацю на всіх рівнях.

«Усі повинні розуміти, що кожна гривня, отримана від розмитнення, має йти до бюджету й працювати для народу, а не окремих «кришувальників», – підкреслив головний поліцейський краю. – «Усіх, хто має відношення до контрабанди, треба жорстоко карати. І лише тоді ми зможемо побороти цю кричущу проблему».

Одним із кроків по боротьбі з контрабандою, є надання поліції доступу до автоматизованої системи митного оформлення «Інспектор 2006». Тепер поліцейські зможуть в онлайн-режимі відстежувати процеси, що відбуваються на митниці.

А вже найближчим часом Уряд направить до Верховної Ради зміни до законодавства, які передбачають кримінальну відповідальність за дії, що сприяють контрабанді.

Відділ комунікації ГУНП в Чернівецькій області 

Платинова Буковина, Чернівці

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