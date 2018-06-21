Пассажир Катарских авиалиний начал просить милостыню у других пассажиров

- 21.06.2018 15:51
Пассажир Катарских авиалиний начал просить милостыню у других пассажиров

Перед взлетом самолета один из пассажиров рейса из Катара, Доха, в иранский Шираз, начал попрошайничать у других пассажиров самолета компании Qatar Airways. Члены экипажа предприняли попытку утихомирить пассажира, решившего заработать необычным способом, однако ни на одну из просьб вернуться на место тот не отреагировал.

На видео факт попрошайничества засняли другие пассажиры самолета. На ролике продолжительностью около минут видно, как один из пассажиров отправляется вдоль рядов других пассажиров с пластиковым пакетом. Просьбы стюардесс занять свое место мужчина оставил без внимания, лишь кивая в ответ. Тем не менее, которые даже предлагали пассажиру деньги. В итоге стюарды окружили попрошайку и усадили его на место силой.

Полет из-за странного пассажира был задержан, но не надолго - чуть больше, чем на минуту. Стало известно, что просящий милостыню оказался гражданином Ирана. Личность его не раскрывают.

Странным остается тот факт, что при не самой низкой стоимости билета пассажир решил просить милостыню. Дело в том, что билет в один конец на самолет из Дохи в Шираз стоит порядка 400 фунтов стерлингов, или 530 долларов США (более 13 800 гривен). Однако, еще более странным является тот факт, что некоторые люди решились дать денег столь необычному попрошайке.

Авиакомпания Qatar Airways пока что не давала комментариев по поводу случившегося. 

Платиновая Буковина

Ключові слова: попрошайки на борту самолета

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