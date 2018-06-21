875 будущих врачей получили дипломы БГМУ

- 21.06.2018 15:27
875 будущих врачей получили дипломы БГМУ

Торжественное собрание по случаю выпуска специалистов Буковинского государственного медицинского университета состоялось сегодня, 21 июня, в Летнем театре Парка культуры и отдыха имени Т.Шевченко.

Поздравить выпускников медуниверситета пришли родственники и близкие друзья будущих медиков.

В нынешнем году 875 выпускников получили дипломы БГМУ о высшем образовании, среди них - 139 выпускников-иностранцев из 9 стран мира, а именно - из Ганы, Индии, Азербайджана, Нигерии, Кении, Иордании, Италии, Канады и Финляндии. 16 выпускников получили дипломы с отличием.

Выпускники торжественно приняли Клятву врача и Клятву Флоренс Найтингейл. Лучшим выпускникам интернатуры ректор БГМУ и представитель областных властей в торжественной обстановке вручили рекомендации для работодателей.

 

Платиновая Буковина, Черновцы

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