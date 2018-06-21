



С 1 июля в Украине пересчитают минимальные пенсии - 21.06.2018 14:40

С 1 июля 2018 года будет увеличен прожиточный минимум для лиц, утративших трудоспособность. Размер этой выплаты составит 1435 гривен. В связи с повышением прожиточного минимума ожидается повышение размера пенсий, которое в Черновицкой области коснется порядка 28 тысяч лиц.

В первую очередь, изменения коснутся тех пенсионеров, которые получают минимальные выплаты в связи с недостатком страхового стажа. Их число составляет порядка 12% от общего числа пенсионеров Буковины. Так, если сейчас минимальная пенсия составляет 1373 гривны, и с 1 июля размер пенсии достигнет 1435 гривен.

Кроме того, ожидается повышение прожиточного минимума на одно лицо из расчета на месяц. Так, выплаты вырастут с 1700 до 1777 гривен. Также ожидается перерасчет и надбавки к пенсиям для почетных доноров.

Также в связи с задекларированным ростом социальных стандартов следующий перерасчет выплат ожидается в декабре 2018 года.

Платиновая Буковина

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