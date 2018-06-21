



На Вижниччині насмерть збили 15-річного хлопця - 21.06.2018 14:06

Поліція з’ясовує всі обставини автопригоди. Слідчі звернулися до суду з клопотанням про призначення низки експертиз.

Трагічна дорожньо-транспортна пригода трапилася 20 червня в селі Нижніх Лукавцях Вижницького району. 26-річний водій автомобіля марки «БМВ-325» іноземної реєстрації допустив наїзд на велосипедиста. Малолітній місцевий житель переїжджав в той час дорогу.

15–річний хлопець отримав тілесні ушкодження не сумісні з життям та помер у кареті швидкої дорогою до лікарні.

Медичне освідчення показало,що водій легковика на момент скоєння автопригоди був тверезий.

За фактом ДТП слідчі відкрили кримінальне провадження за статтею 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

Відділ комунікації ГУНП в Чернівецькій області

Платинова Буковина, Чернівці

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