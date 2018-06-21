Черновчан приглашают на кинофестиваль Відкрита ніч- 21.06.2018 12:35
В Черновцах состоится фестиваль с показом кино «Відкрита ніч. Дубль 21».
Мероприятие запланировано на ночь с 30 июня на 1 июля, и состоится в арт-инфо центре Czernowitz по адресу ул. Богдана Хмельницкого, 68.
Открытие фестиваля запланировано на 21:00, тогда как показы фильмов стартуют с 22:00 и продолжатся до 4:00 уже 1 июля.
На фестиваль кино «Відкрита ніч. Дубль 21» в Черновцах приглашаются все желающие. Вход - свободный.
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