



В Черновцах уменьшен интервал движения троллейбусов - 21.06.2018 10:54

Черновицкое троллейбусное управление с 20 июня начало работать в усиленном режиме. То есть, сейчас на маршрутах работает большее количество троллейбусов, чем раньше.

Об этом сообщил городской голова Алексей Каспрук.

Работа троллейбусного управления контролируется, и уже удалось усилить работу на маршрутах №1 и №6.

Так, на троллейбусном маршруте №6 было выведено накануне 10 машин, что позволило сократить интервал движения до 7 минут.

Напомним, что такие изменения было небходимо осуществить благодаря изменениям в транспортной сетке Черновцов. Маршрутки будут ходить по новой схеме движения. Предполагается, что с 21 июня 10 автобусных маршрутов будут курсировать по новым временным схемам движения. Также сообщается об отмене движения четырех маршруток.

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