



На Буковине пограничники снова стрельбой пытались остановить контрабандистов - 21.06.2018 10:14

В Черновицкой области 20 июня сотрудникам пограничной службы снова пришлось открывать предупредительный огонь в ответ на действия нарушителей. Стоит отметить, что накануне практически на том же направлении произошел аналогичный инцидент.

Отметим, что в 100 метрах от линии границы сотрудники пограничной службы заметили группу лиц с пакетами. Начав преследование нарушителей, пограничники сделали предупредительный выстрел в воздух.

Нарушители бросились наутек, оставив около 20 ящиков с сигаретами. Позднее, уже на другом направлении, сотрудники Государственной пограничной службы изъяли еще 10 ящиков контрабанды.

Поиски правонарушителей продолжаются. Весь изъятый товар был доставлен в отдел погранслужбы, с дальнейшей передачей в Государственную фискальную службу.

Напомним, что в районе села Красноильск Сторожинецкого района во время преследования группы контрабандистов по причине группового нападения пограничникам пришлось применить табельное оружие к нападавшим. В результате с огнестрельным ранением в ногу был госпитализирован один человек.

Платиновая Буковина, Черновцы

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