



Експертна служба МВД України святкує 18-річчя - 21.06.2018 10:05

20-го червня, виповнилося 18 років з дня створення Експертної служби Міністерства внутрішніх справ України. Її підрозділом на Буковині є Чернівецький науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС України.

Користуючись нагодою, керівництво Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області відвідало місцевий НДЕКЦ.

Очільник буковинської поліції Анатолій Дмитрієв привітав колектив Чернівецького науково-дослідного експертно-криміналістичного центру з річницею та побажав і надалі розвиватися, досягаючи нових вершин.

«Роль експертної служби у розслідуванні та розкритті злочинів важко переоцінити. Від якості ваших висновків залежить переконливість доказів, які ми використовуємо в ході досудового розслідування. Саме від вашої фаховості залежать долі багатьох людей», – наголосив Анатолій Дмитрієв. – «Тож, нехай і надалі зростає ваш науковий, технічний і кадровий потенціал. Залишайтеся вірними своїй професії!»

Начальник обласного ГУНП ознайомився з умовами роботи чернівецьких експертів і поспілкувався з особовим складом. Працівники центру продемонстрували Анатолію Дмитрієву свою унікальну колекцію зброї та боєприпасів, які колись фігурували у кримінальних провадженнях і були відправлені сюди на експертизу.

Відділ комунікації ГУНП в Чернівецькій області

Платинова Буковина, Чернівці

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