До 30 червня використовуються касові документи старого зразку

- 21.06.2018 09:51
До 30 червня використовуються касові документи старого зразку

Чернівецька ОДПІ повідомляє, що постановою Правління Національного банку України від 24 травня 2018 року N 54 "Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України" (далі - Постанова N54)  внесено зміни до Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні, затвердженого постановою Правління Національного банку України 29 грудня 2017 року N 148.

 Зокрема, суб'єкти господарювання мають право до 30 червня 2018 року (включно) використовувати у своїй діяльності форми відомості на виплату грошей, прибуткового касового ордера, видаткового касового ордера, журналу реєстрації прибуткових і видаткових касових документів, касової книги, книги обліку виданої та прийнятої старшим касиром готівки та акта про результати інвентаризації наявних коштів, установлені Положенням про ведення касових операцій у національній валюті в Україні, затвердженим постановою Правління Національного банку України від 15.12.2004  №637.

Також, суб'єктам господарювання необхідно до 30 червня 2018 року (включно):

1) розробити та затвердити порядок оприбуткування готівки в касі та порядок розрахунку ліміту каси з урахуванням норм Положення про ведення касових операцій;

2) користуватися лімітами каси, установленими та затвердженими до набрання чинності цією постановою.

Постанова N54 набрала чинності  01 червня 2018 року.

Сектор організації роботи Чернівецької ОДПІ 

Платинова Буковина, Чернівці

Ключові слова: касовы документи податкова, податкова чернівці

Коментарі (0)
Додати свій коментарій:
*Ім'я:
E-mail:
*Коментарій:
Символів залишилося: із
Підтвердіть, що Ви людина 
Відповідь - одне слово на тій же мові, що й питання.
Відповідь на питання «скільки» - число
Нову загадку, будь-ласка

Другие новости:

Городской пляж Черновцов не рекомендуется для купания Центр общественного здоровья Министерства здравоохранения Украины сообщает о результатах
- 22.06.2018 10:20
Автобус со студентами в Гватемале упал с 70-метровой высоты В Гватемале, в департаменте Сан-Маркос с обрыва сорвался автобус со студентам
- 22.06.2018 09:44
В Украине резко сократились объемы выплат субсидий В Украине с января по май 2018 года общая сумма средств, предназначенных на компенсации на оплату услуг ЖКХ
- 22.06.2018 09:30
За сутки боевики осуществили 29 обстрелов На Донбассе, в зоне проведения операции Объединенных сил (ООС) боевики в течение прошедших
- 22.06.2018 09:19
Голова поліції Буковини взяв участь в селекторній нараді стосовно контрабанди Сьогодні, 21-го червня, начальник обласного ГУНП взяв участь у селекторній нараді з питань ситуації на кордон
- 21.06.2018 17:49
Преподаватель БГМУ сдал ЗНО по химии на 200 баллов Сдавать ЗНО на отлично могут не только выпускники школ, что доказал 45-летний преподаватель
- 21.06.2018 16:27
Пассажир Катарских авиалиний начал просить милостыню у других пассажиров Перед взлетом самолета один из пассажиров рейса из Катара, Доха, в иранский Шираз, начал попрошайничать у других пассажиров самолета компании
- 21.06.2018 15:51
875 будущих врачей получили дипломы БГМУ Торжественное собрание по случаю выпуска специалистов Буковинского государственного медицинского университета состоялось сегодня
- 21.06.2018 15:27
В Черновцах на Университетской ищут взрывчатку 21 06 2018 В центре Черновцов в четверг, 21 июня, спецслужбы осуществляют поиск взрывчатки.
- 21.06.2018 14:54
С 1 июля в Украине пересчитают минимальные пенсии С 1 июля 2018 года будет увеличен прожиточный минимум для лиц, утративших трудоспособность
- 21.06.2018 14:40

Всі новини