



Для украинского бизнеса отменят кассовые аппараты - 21.06.2018 09:27

В рамках нового пилотного проекта предполагается отмена кассовых аппаратов для представителей украинского бизнеса, при этом, штрафы сожраняются.

Так, в соответствии с решением Верховной Рады от 13 июня, предприниматели могут не использовать официальные кассовые аппараты, предназначенные для фиксации расчетных процессов. Вместо РРО предполагается использование смартфонов или планшетов.

Таким образом, предпринимателям не нужно будет печатать фискальные чеки, тогда как в качестве доказательного документа покупателям будут выдавать электронные платежки.

Предполагается внедрение пилотного проекта в некоторых областях страны. Если новая схема работы окажется удачной, все предпринимател будут переведены на подобную систему регистрации расчетных операций. Кроме того, без кассовых аппаратов не будет необходимости оплачивать стоимость РРО, его регистрацию. Для работы будет достаточно устаровить на мобильное устройство - смартфон или планшет - программу РРО, с помощью которой все операции будут фиксироваться в памяти.

Платиновая Буковина, Черновцы

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