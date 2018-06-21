



ДТП на Небесной Сотни в Черновцах 21 06 2018 - 21.06.2018 09:10

В Черновцах утром четверга, 21 июня, произошла дорожная авария. Инцидент случился на улице Небесной сотни.

По причине ДТП на указанном участке дороги возниели небольшие осложнения движения. Пробок нет.

Авария, как стало известно, произошла примерно в 8:00 - столкнулись автомобили марки Volkswagen и Skoda. Столкнувшиеся машины перекрыли движение на одной полосн в направлении центра города.

На месте для выяснения причин и обстоятельств ДТП работает патрульная полиция. Пострадавших в результате данной аварии нет.

Платиновая Буковина, Черновцы

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