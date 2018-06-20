



Викрадачів майна оперативно затримали полісмени - 20.06.2018 17:13

Під час проведення оперативно-розшукових заходів працівники кримінальної поліції Вижницького відділення поліції встановили правопорушника, який протягом одного місяця скоїв ряд крадіжок на території району.

Ним виявився 50-річний житель села Банилова Вижницького району, котрий нещодавно повернувся із місць позбавлення волі. Чоловік не став на шлях виправлення, а навпаки продовжив свою протиправну діяльність стосовно привласнення чужого майна не тільки на території Чернівецької області, а й за її межами. Крадія затримано та поміщено до ізолятору тимчасового тримання.

Попрацювавши на славу, поліція Вижниччини затримала ще одного правопорушника, котрий у травні цього року викрав автомобіль свого односельчанина. 23-річний житель села Коритного Вижницького району вже неодноразово потрапляв у поле зору правоохоронців. Зловмисника затримано та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на два місяці.

Також поліціянти викрили 24-річного жителя села Волока, котрий викрав інструменти із будинку свого односельця. Молодик планував легким способом заробити гроші. Наразі правоохоронці перевіряють чи не причетний чоловік до скоєних аналогічних злочинів на території області.

Зловмисникам вже повідомили про підозру за вчинені злочини та слідчі направили матеріали кримінальних проваджень з обвинувальним актом до суду.

Відділ комунікації ГУНП в Чернівецькій області

Платинова Буковина, Чернівці

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