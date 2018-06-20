На карте мира появилась Республика Северная Македония

- 20.06.2018 16:44
На карте мира появилась Республика Северная Македония

После соглашения, подписанного лидерами Скопье и Афин, новое название Македонии уже начинает появляться на картах мира. Отныне страна официально носит название Республика Северная Македония, которое удовлетворяет также и Грецию.

Большинство стран, как стало известно, уже признало Северную Македонию. Теперь на карте одновременно присутствует и Северная Македония как отдельная страна, и просто Македония, которая является исторической провинцией Греции,что и стало причиной многочисленных споров касаемо названия.

Напомним, что стороны пришли к окончательному решению по новому названию страны 12 июня. Несмотря на то, что страна теперь носит название Республики Северная Македония, гражданство страны будет оставаться македонским, как македонским остается и официальный язык государства. Предполагается, что соглашение будет направлено в Македонское собрание на ратификацию. После завершения процедуры ратификации Греция должна направить запрос касаемо вступления Македонии в НАТО и ЕС и ратифицироват вышеуказанное соглашение в собственном парламенте.

До конца 2018 года также должны быть внесены соответствующие поправки в конституцию Бывшей Югославской Республики Македония.

Платиновая Буковина

Ключові слова: республика северная македония, новое название македонии, спор афин и скопье

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