



Третий буковинец сдал ЗНО на 200 баллов - 20.06.2018 16:03

Максимум баллов по ЗНО 2018 получил третий абитуриент в Черновицкой области. Им оказался выпускник Кельменецкого лицея Дмитрий Гуменюк, отлично сдавший тестирование по биологии.

Дмитрий был уверен в хорошем результате, но не планировал, что получит максимальное количество баллов на тестировании.

Напомним, ранее мы писали о том, что двое черновчан сдали ЗНО на 200 балло в.

Абитуриент отметил, что начал подготовку в ЗНО еще с 8 класса, регулярно посещал олимпиады по биологии. В 11 классе усиленно занимался с учителем биологии, посещал дополнительные занятия. При этом выпускник признался, что его удивили нектоторые задания тестирования. После он проверил свои ответы сначала с неофициальными результатами, после - с официальными ответами, и убедился, что действительно дал правильные ответы на все задания.

По словам Дмитрия, чтобы отлично сдать ЗНО, нужно располагать достаточным объемом знаний по данному предмету. И немного везения, конечно же, тоже не помешает.

Обладатель 200 баллов по биологии планирует поступать в медицинский университет, однако, пока что он не готов назвать вуз, куда будет поступать.

Платиновая Буковина, Черновцы

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