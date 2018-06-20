



Изменения автобусных маршрутов в Черновцах заработают с 1 июля - 20.06.2018 15:30

Несмотря на то, что ранее сообщалось о прекращении курсирования ряда маршруток в Черновцах с 20 июня, маршрутные автобусы по-прежнему ходят по старой схеме движения.

Так, напомним, с 20 июня должны были прекратить работу автобусные маршруты №11 и №12.

Во время заседания рабочей комиссии заместитель черновицкого городского головы Владимир Середюк отметил, что автобусы укзанных маршрутов будут курсировать до 1 июля, и причина состоит в юридической плоскости.

Дело в том, что уведомления о расторжении договоров перевозчикам разослали 20 мая. Условия и временный договор предусматривают подачу перевозчиками возражений в течение месяца, либо же за это время договор считается расторгнутым. Дело в том, что письма с уведомлениями получили еще не все перевозчики, потому фактически расторгнутыми считаются не все договора.

Платиновая Буковина, Черновцы

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