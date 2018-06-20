



ЗНО по истории Украины не сдали более 14% участников - 20.06.2018 15:26

Из общего количества участников ЗНО по истории, 14,19% абитуриентов не сдали тестирование. В нынешнем году пороговое значение сдал/не сдал по истории Украины составило 26 тестовых баллов, и именно такое количество участников - 22 692 человека - не смогли преодолеть его.

Отметим, что максимальное количество баллов, которое возможно было набрать в ходе ЗНО по истории Украины, составило 94 балла.

Все, кто набрал 26 и больше тестовых баллов на ЗНО по истории Украины, могут использовать свой результат во время вступительной кампании.

Результат ЗНО по истории Украины будет переведен в 12-балльную систему и учтен как результат государственной итоговой аттестации.

Общее количество участников ЗНО по истории Украины составило 159 523 человека, или 94,4% от общего числа подавших заявление об участии.

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