ЗНО по истории Украины не сдали более 14% участников- 20.06.2018 15:26
Из общего количества участников ЗНО по истории, 14,19% абитуриентов не сдали тестирование. В нынешнем году пороговое значение сдал/не сдал по истории Украины составило 26 тестовых баллов, и именно такое количество участников - 22 692 человека - не смогли преодолеть его.
Отметим, что максимальное количество баллов, которое возможно было набрать в ходе ЗНО по истории Украины, составило 94 балла.
Все, кто набрал 26 и больше тестовых баллов на ЗНО по истории Украины, могут использовать свой результат во время вступительной кампании.
Результат ЗНО по истории Украины будет переведен в 12-балльную систему и учтен как результат государственной итоговой аттестации.
Общее количество участников ЗНО по истории Украины составило 159 523 человека, или 94,4% от общего числа подавших заявление об участии.
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