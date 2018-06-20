



Порошенко подписал закон о трансплантологии - 20.06.2018 14:44

Президентом Украины Петром Порошенко был подписан законопроект, согласно которому при наличии письменного разрешения донора возможна трансплантация органов. Соответствующий законопроект, напомним, Верховная Рада утвердила 17 мая 2018 года.

Благоданя данному закону в Украине учреждается система трансплантологии, также вводится дожность трансплант-координатора, а также появляется возможность добровольного согласия на предоставление органов на трансплантацию после смерти.

Таким образом, если человек при жизни дал разрешение на испоользование органов для пересадки, то после его смерти будет возможным извлечение анатомических материалов - органов либо частей органов, анатомических образований, тканей тела, клеток, фетальных продуктов.

Согласно законопроекту, трансплантация будет бесплатной, за исключением пересадки гемопоэтических стволовых клеток. Финансирование трансплантации будет осуществляться за счет государства либо других источников, не запрещеных законодательством Украины.

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