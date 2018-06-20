



На Луганщине на мине подорвался местный житель - 20.06.2018 12:48

На территории Луганской области вдоль линии разграничения, между селами Лопаскино и Трехизбенка местный житель подорвался на взрывном устройстве.

О происшествии сообщил в Facebook Юрий Гарбуз, глава Луганской облгосадрминистрации.

В результате поражения миной мужчина получил осколочные ранения ног. В травмами его немедленно госпитализировали в Новоайдарскую районную больницу.

С начала года данный случай является уже четвертым по счету фактом травмирования мирных жителей на территории Луганской области. Также глава Луганской ОГА отметил, что за шесть есяцев 2018 года на территории Луганской области погибло пятеро мирных жителей и трое военнослужащих с Луганщины.

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