



В Черновцах представили ситуационный центр полиции - 20.06.2018 12:24

Ситуационный центр был презентован в Главном управлении Национальной полиции в Черновицкой области. Он станет новым подразделением для эффективного и быстрого раскрытия преступлений.

В задачи ситуационного центра будет входить сбор и обработка информации, а также реагирование на сообщения и заявления граждан о правонарушениях.

Немного о принципе работы ситуационного центра Нацполиции. Все обращения граждан получают операторы "102".После информация передается диспетчерам, которые в свою очередь направляют на вызовы наряды полиции, а также осуществляют контроль за выполнением операций.

Работа нового подразделения будет связана также с мобильным приложением "Моя полиция". Данное приложение можно скачать на мобильное устройство. "Моя полиция" призвана улучшить взаимодействие между черновчанами и полицией.

Осуществить вызов полиции можно с помощью нажатия одной кнопки. Также приложение позволяет сообщить о преступлении, оценить работу патрульных в режиме онлайн, а также узнать информацию о ситуации в городе.

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