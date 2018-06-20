Мыши уничтожили запас денег в банкомате

- 20.06.2018 11:42
Мыши уничтожили запас денег в банкомате

Неприятный финансовый инцидент случился в Индии в одном из банкоматов мыши уничтожили довольно крупную сумму денег. Как сообщается, происшествие имело место в индийском штате Ассам, в городе Тинсукия.

Еще 20 мая перестал функционировать банкомат, принадлежащий Государственному банку Индии. 11 июня сотрудники банка решили проверить, что с аппаратом не так, и вскрыли его. Как выяснилось, большую часть денег, загруженных в банкомат, уничтожили мыши.

В общей сложности, в банкомате присутствовало 2 миллиона 948 тысяч рупий (что примерно эквивалентно 1,1 миллиона гривен), банкнотами по 500 и 2000 рупий. После подсчета убытков было установлено, что мыши поели банкнот на общую сумму 1 миллиона 238 тысяч рупий (порядка 450 тысяч гривен).

Мыши не брезгуют бумажными изделями, к которым также относятся и деньги. Многие купюры были разорваны буквально на мелкие клочки.

Обстоятельства данного происшествия были переданы в полицию. Правоохранителям придется установить, как мыши проникли в банкомат и уничтожили так много денег.

 

Платиновая Буковина

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