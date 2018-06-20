



Ученые нашли способ получения кислорода на Марсе - 20.06.2018 10:54

Колонизация Крсной планеты невозможна без кислорода, который так необходим для дыхания человека. Ученые заявляют - им удалось найти способ получения кислорода на Марсе.

Помощь в этом деле окажут цианобактерии, которые обитают в глубинах Мирового океана. Под влиянием процесса фотосинтеза глубоководные цианобактерии способны поглощать углекислый газ и выделять кислород. Причем, работать бактерии теоретически могут в условиях, которые являются экстремальными для человека.

Цианобактерии, они же водоросли. отличаются высокими показателями живучести. Им удается выживать как в жарких условиях Долины Смерти, так и при низких температурах в Антарктиде, они даже могут сущесвоввать на внешней обшивке Международной космической станции.

Элмарс Краусц, который является одним из авторов исследования, отметил, что некотоыре частные компании и крупные космические агентства заинтересованы в том, чтобы протестировать в практических условиях данную идею. Теоретически использование процесса фотосинтеза с помощью бактерий вполне реально способствовать выработке на Марсе кислорода.

Платиновая Буковина

Всі новини